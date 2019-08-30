Порошенко обиделся на угрозу уголовного преследования

Бывший украинский президент, депутат Верховной рады Петр Порошенко потребовал, чтобы в парламенте в его адрес не высказывались «голословные, бездоказательные обвинения».

Экс-глава государства заявил, что на Украине правоохранители могут «провести беспристрастное расследование» и что никто не может быть обвинен без решения суда.

Порошенко сказал, что «равенство всех перед законом, верховенство права является признаком европейской интеграции», передает РИА «Новости».

Поводом для заявления бывшего президента стал вопрос от партии «Слуга народа» к новому генпрокурору, готов ли тот довести до конца уголовные дела против Порошенко.

Напомним, Верховная рада одобрила отставку Юрия Луценко с поста генпрокурора Украины и назначение на эту должность Руслана Рябошапки. Сообщалось, что против Порошенко расследуется уже более 10 уголовных дел, но сам он утверждает, что не заведено ни одного дела.

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