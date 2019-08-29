Рада одобрила отставку Луценко

Отставка Юрия Луценко с поста генпрокурора Украины одобрена Верховной радой, сообщают информационные агентства.

За отставку проголосовали 317 депутатов (требовалось не менее 226 голосов), передает РИА «Новости».

Снимать с должности и назначать генпрокурора Украины – компетенция главы государства, но необходимо одобрение Верховной рады.

Сам Луценко заявил, что намерен «готовиться к 55-й годовщине дня своего рождения», а «если говорить не в шутку» – собирается «заняться здоровьем», так как после «тюрьмы 16 дыр в пищеводе дают о себе знать». Кроме того, он намерен «организовать фонд поддержки украинской книги».

Луценко утверждает, что последний год «заставлял себя ходить на работу».

Он назвал свою работу успешной, а в том, что не удалось добиться больших результатов, винит украинские законы.

Напомним, Луценко написал заявление об увольнении, после чего стало известно, что на него завели дело по иску экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.