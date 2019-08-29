На Луценко завели дело по иску экс-мэра Киева Черновецкого

Окружной административный суд города Киева завел дело по иску экс-мэра Киева Леонида Черновецкого в отношении государственной пограничной службы Украины и генерального прокурора Юрия Луценко.

«Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе и генеральному прокурору Юрию Луценко. Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства и обязал ответчиков представить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение», – сообщила пресс-служба, передает РИА «Новости».

Это произошло после того, как Луценко написал заявление об увольнении на имя президента Украины Владимира Зеленского.

Между тем, против Черновецкого, который живет за границей, на Украине также возбуждено дело. По версии украинского следствия, Черновецкий, занимая пост мэра Киева, изменил целевое назначение и передал в аренду по заниженной стоимости окружению экс-президента Виктора Януковича землю на склонах Днепра в районе здания Верховной рады под строительство вертолетной площадки. Правоохранители оценили убытки городскому бюджету в 9,6 млн долларов. Сам экс-мэр заявил, что считает дело против него местью Луценко за его критику на должности главы МВД в 2008 году.