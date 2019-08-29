Луценко написал заявление об отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в четверг написал заявление об увольнении на имя президента Владимира Зеленского, сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

«Юрий Луценко написал заявление на имя президента Зеленского об освобождении от должности генерального прокурора», – написала Сарган в Twitter.

Еще в июне президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде уволить Луценко, так как у него нет диплома юриста. Между тем Луценко назвал внесенное в Раду представление об увольнении незаконным и отказался покидать пост.

Парламент Украины нового созыва 29 августа открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады крупнейшая фракция «Слуга народа» озвучит свои предложения по кандидатуре будущего премьера. По информации источников, им станет замглавы офиса президента Алексей Гончарук.

Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

В четверг утром президент Украины Владимир Зеленский провел встречу за закрытыми дверями и без телефонов с избранными депутатами от партии «Слуга народа». Он призвал их не забывать, что они принесли присягу народу Украины.