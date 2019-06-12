Генпрокурор Украины отказался покидать пост по требованию Зеленского

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал внесенное в Раду представление об увольнении незаконным и отказался покидать пост.

«Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной рады», – заявил Луценко изданию The Babel, уточнив, что в Раде не наберется голосов за его отставку.

Луценко пояснил, что по украинским законам работа в законодательном или правоохранительном органе в течение пяти лет приравнивается к юридическому образованию, которое неободимо для данной должности, а у него уже «четыре года работы в Министерстве внутренних дел и пять лет в Верховной раде».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде уволить Луценко, так как у него нет диплома юриста. Также сообщалось о намерении президента уволить 13 губернаторов.