Зеленский повторно предложил Раде уволить Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский снова подписал представление на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, которое направит на рассмотрение Верховной рады, сообщил замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.

На должность главы МИД президент предлагает назначить Вадима Пристайко, который на данный момент работает замглавы администрации президента, передает ТАСС.

Кроме того, Зеленский внес представление на увольнение генпрокурора Украины Юрия Луценко.

«То, о чем давно говорил глава государства – внесено представление, подписано представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Витальевича Луценко», – сказал Рябошапка.

Накануне депутаты Рады проголосовали против отставки главы МИДа Климкина и главы минобороны Украины Степана Полторака.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен добиться отставки руководителей внешнеполитического и военного ведомств страны Павла Климкина и Степана Полторака, главы СБУ Василия Грицака, а также генпрокурора Юрия Луценко.

Также появилась информация о намерении президента Украины уволить 13 губернаторов.

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