Зеленский собрался уволить Полторака, Климкина, Грицака и Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить руководителей МИД и минобороны Украины Павла Климкина и Степана Полторака, главу СБУ Василия Грицака, а также генпрокурора страны Юрия Луценко, сообщил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук.

Представитель Зеленского «глубоко уверен», что в парламент «на следующей неделе» направят «уже не три, а четыре представления на увольнения» – к Полтораку, Климкину, Грицаку в этом списке присоединится Луценко, передает ТАСС со ссылкой на «1+1».

Стефанчук сказал, что команда Зеленского «нашла возможность все-таки юридического обоснования» для увольнения генпрокурора.