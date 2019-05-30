Зеленский предложил Раде уволить глав МИД, минобороны и СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады представления на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности страны Василия Грицака.

«Глава государства обратился в парламент касательно освобождения Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, Степана Полторака – с должности министра обороны Украины. Третье представление касается освобождения Василия Грицака от должности председателя Службы безопасности Украины», – говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передает РИА «Новости».

Кроме того, в администрации президента Украины готовятся материалы для освобождения Юрия Луценко с должности генпрокурора.

Зеленский действует на основании конституции и соответствующих законов Украины. Президент Украины настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.

Между тем ранее в четверг Верховная рада не приняла отставку главы украинского правительства Владимира Гройсмана, таким образом, кабинет министров продолжит выполнять обязанности в полном составе до выборов в парламент.