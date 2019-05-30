Рада отказалась принять отставку премьер-министра Украины

Верховная рада не приняла отставку главы украинского правительства Владимира Гройсмана, таким образом, кабинет министров продолжит выполнять обязанности в полном составе до выборов в парламент.

Просьбу премьера об отставке поддержали в четверг 97 депутатов при 226 минимально необходимых, передает ТАСС.

Напомним, Гройсман объявил, что покинет свой пост после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ухода правительства в отставку. При этом Гройсман потребовал от Зеленского назвать кандидатуру нового премьера.

Во вторник депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Василий Нимченко заявил, что премьер-министр Владимир Гройсман вместо того, чтобы отчитываться о работе правительства должен «выйти и покаяться».