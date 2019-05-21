Гройсман потребовал от Зеленского назвать кандидатуру нового премьера Украины

Украинский президент Владимир Зеленский должен немедленно внести на рассмотрение Верховной рады кандидатуру нового премьер-министра страны, заявил действующий глава правительства Украины Владимир Гройсман.

Кроме того, Зеленскому нужно представить кандидатуры в новый состав кабмина, передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Гройсман считает, что попытка снижения тарифов на газ может вызвать серьезный кризис, так как подразумевает «расторжение всех международных договоров» Украины и «фактически доведение страны до состояния финансового кризиса».

Он отметил, что обязательство по ценам на газ взяли еще предыдущие кабмины.

Кроме того, Гройсман призвал Зеленского договариваться о новом пересмотре программы МВФ.

При этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий страны Георгий Тука заявил Newsone, что Верховная рада не примет отставку Гройсмана из-за низкой явки депутатов в парламенте.

Поскольку «депутаты поняли, что законно или незаконно, но Верховная рада прекратит свою деятельность», большинство нардепов будут заниматься парламентскими выборами, а не работой в Раде, так что «просто не хватит людей, независимо от того, какие законы будут приниматься в зале», сказал Тука.

Напомним, Гройсман объявил, что в среду уйдет со своего поста после того, как Зеленский заявил о необходимости ухода правительства страны в отставку.