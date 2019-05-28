В Раде призвали Гройсмана покаяться

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Василий Нимченко заявил, что премьер-министр Владимир Гройсман вместо того, чтобы отчитываться о работе правительства должен «выйти и покаяться».

«Я думаю, что никакого отчета правительства, как такового, быть не может априори, потому что не о чем отчитываться. Единственное – может выйти и покаяться Гройсман, который угрожал научить, как управлять страной, и довел страну до нищеты, довел страну до «тарифного геноцида», – сказал депутат в эфире телеканала «112. Украина».

Ранее Гройсман потребовал от президента Украины Владимира Зеленского назвать кандидатуру нового премьера.

Напомним, Гройсман объявил, что уйдет со своего поста после того, как Зеленский заявил о необходимости ухода правительства страны в отставку.

Согласно закону, парламент должен рассмотреть заявление в течение 10 дней. В случае, если отставка Гройсмана будет одобрена, это повлечет за собой смену всего украинского кабмина.