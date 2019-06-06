Рада отказалась отправить в отставку главу СБУ

Верховная рада на заседании в четверг проголосовала против отставки главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

За такое решение проголосовали 78 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

Ранее депутаты Верховной рады проголосовали против отставки главы МИД Украины Павла Климкина и главы Минобороны Украины Степана Полторака.

30 мая Зеленский внес в Верховную раду представления на увольнение Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы службы безопасности Василия Грицака.