Появилась информация о намерении Зеленского уволить 13 губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский собирается в ближайшее время уволить 13 председателей областных государственных администраций, следует из информации «Украинских новостей».

«По его (премьер-министра Украины Владимира Гройсмана – прим. ВЗГЛЯД) словам, увольнение 13 губернаторов состоится в ближайшее время. Кандидатуры новых еще обсуждают. Других деталей он не сообщил», – приводит РИА «Новости» слова источника.

Ранее Гройсман заявлял, что украинское правительство одобрило проекты указов Зеленского об увольнении 13 председателей областных государственных администраций.

Напомним, президент Украины намерен уволить руководителей внешнеполитического и военного ведомств страны Павла Климкина и Степана Полторака, главу СБУ Василия Грицака, а также генпрокурора Юрия Луценко.