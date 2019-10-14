Социологи зафиксировали падение рейтинга Зеленского

Данные исследования Киевского международного института социологии (КМИС) свидетельствуют о падении рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.

Опрос, проведенный 9-11 октября, показал, что положительно оценивают деятельность украинского президента 66% опрошенных против 73% в прошлом месяце. Действия и заявления Зеленского одобряют 64% опрошенных, а не одобряют 22%, говорится в материалах на сайте КМИС.

В октябре рейтинги выросли у сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко – 24% в октябре против 20% в сентябре. А также у главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 19% в сентябре и 23% в октябре.

Уровень одобрения деятельности главы правительства Алексея Гончарука, наоборот, упал с 17% до 10%. Наиболее негативно украинцы относятся к экс-президенту Петру Порошенко – 65% респондентов.

Ранее опрос показал, что число украинцев, которые не согласны с правильностью выбранного Киевом пути, возросло.

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