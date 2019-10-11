Выросло число украинцев, не согласных с правильностью выбранного Киевом пути

Число жителей Украины, которые считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, сократилось, свидетельствуют данные исследования Центра Разумкова.

Согласно результатам опроса, 45% опрошенных полагают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, в сентябре 2019 года так считали 57%, говорится в сообщении на сайте Центра Розумкова.

29% респондентов считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, в сентябре так считали 17%.

Кроме того, данные опроса свидетельствуют, что более всего среди государственных и общественных институтов украинцы доверяют Вооруженным силам Украины – 75% и президенту –70%.

Ранее социологи представили опрос касаемо отношения украинцев к «формуле Штайнмайера».

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