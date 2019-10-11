Фигура нового посла США в России проливает свет на козни Киева

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11 октября, пятница  |  Последнее обновление — 19:02  |  vz.ru
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Россия научилась зарабатывать на Солнце

В России отмечается бум строительства солнечных электростанцийФото: Денис Абрамов/РИА Новости
Солнечные электростанции начали появляться по всей России. Но в отличие от энергодефицитного Запада, у нас достаточно традиционных источников энергии, нет проблем с ее дороговизной, да и помешательство на экологии пока не характерно для нашей страны. Оказывается, у бума солнечных электростанций и превращения России в площадку для развития возобновляемых источников энергии есть серьезные причины. Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки ЗападаФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам могут запретить владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный и комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ. Подробности...
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На Украине растет волна признания «крымской реальности»

Все больше жителей Украины готовы признать новую политическую реальностьФото: Никитин Максим/ТАСС
Все больше украинских знаменитостей находят в себе мужество публично противоречить радикальным националистическим настроениям. Звучат слова о реальной роли ВСУ в Донбассе, о реальной принадлежности Крыма, о настоящей подоплеке конфликта Киева и Москвы. Кто именно обрел смелость высказать свою гражданскую позицию и почему именно сейчас? Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Чиновники превращают Европу в зону с колючей проволокой

Герман Садулаев, писатель, публицист
Предвзятость и неуместное рвение чиновников могут превратить даже прекрасную Европу в зону, окруженную колючей проволокой, с пулеметными вышками и немецкими овчарками по периметру. И вот это немного подбешивает. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Премия от Нобелевского комитета выглядит запоздалым извинением

Андрей Манчук, политолог
Нобелевский комитет стал орудием в руках элит, у него нет морального авторитета — таково настроение контркультурной среды. И потому в Стокгольме решили дать премию политкорректной Токарчук, но неожиданно наградить и бунтаря Хандке. Подробности...

Зеленский превратил пресс-марафон в битву на выживание

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Невероятный перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, разные комментаторы оценивают с разными чувствами — от восхищения и изумления до сарказма. Признаемся честно — у нас разговорный марафон президента Украины вызвал ужас. Подробности...
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      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
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      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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              Фигура нового посла США в России проливает свет на козни Киева

              Кандидатура Салливана должна польстить России    11 октября 2019, 18:50
              Фото: Adriano Machado/Reuters
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Источники в Госдепе подтвердили слух, который циркулирует с лета: новым послом США в Москве станет первый заместитель госсекретаря Джон Салливан. Его назначение станет по-своему уникальным случаем, но важно не это. Ставка на Салливана говорит о том, что Путин и Трамп наконец-то нашли путь к выходу из кризиса в отношениях, и проливает свет на интриги и провокации со стороны Украины.

              Прежде всего, Джона Салливана не нужно путать с огромным количеством других Салливанов (в том числе и Джонов) в американской политике. Это весьма популярная ирландская фамилия, в частности, в хорошо известны пятеро братьев Салливанов ­­– военных моряков, одновременно погибших в годы Второй мировой войны. Это спровоцировало министерство обороны США ввести правило «последнего выжившего», по которому на службу не призывались последние братья тех, кто уже отдал жизнь за Родину.

              Этот Салливан – не дипломат и даже не политик, а юрист, точнее видный юрисконсульт – в этом качестве он работал и на избирательную кампанию Джорджа Буша-младшего, и на Пентагон, и много где еще. В 2007-2009 годах он занимал пост заместителя министра торговли США и специализированно налаживал экономические связи с самыми разными странами – от Китая и Грузии до Израиля и Ирака.

              Именно это обстоятельство многое объясняет в том, почему послом США в РФ станет именно Салливан (если, конечно, источники американских СМИ не врут). Его еще летом называли основной кандидатурой на этот пост, что наконец-то получило подтверждение.

              Начнем с того, что кандидатура Салливана должна так или иначе России польстить. Сейчас он занимает должность первого заместителя главы Госдепартамента, а случай, когда столь высокопоставленный дипломат едет послом в ту или иную значимую для США страну, в новейшей истории Америки практически уникален. То есть Вашингтон этим шагом как бы подчеркивает важность отношений с Россией.

              С другой стороны, это назначение должно обрадовать самого госсекретаря ­– Майка Помпео. Даже не в том смысле, что через бывшего первого зама работать с Москвой ему будет удобнее, а в том, что теперь он наконец-то сможет назначить себе «правую руку» из числа своих людей – все-таки Салливан достался ему в наследство от предыдущего госсекретаря, Рекса Тиллерсона. И это отнюдь не случайность.

              Тиллерсон был назначен в Госдеп с конкретной целью – сменить акценты американской внешней политики с идеологии на экономический прагматизм. Трамп считал и считает, что колоссальный аппарат Госдепартамета обходится бюджету слишком дорого, но при этом приносит совсем не ту пользу, которая нужна стране, а стране нужны деньги – увеличение торгового оборота. Неудивительно, что первым замом госсекретаря стал человек, специализирующийся именно на этих вопросах.

              Если вспомнить, что Трамп прежде всего успешный бизнесмен, такая логика удивлять никого не должна. А чтобы дипломатический корпус понимал серьезность его намерений, новый президент урезал бюджет Госдепа сразу на треть.

              По ходу пьесы между Тиллерсоном и Трампом возникли множественные разногласия (например, по Ирану и КНДР), после чего в Госдеп пришел Помпео – человек скорее политического формата, чем просто менеджер, которым Трамп, тем не менее, вполне доволен. А когда так называемый «рашагейт» (то есть расследование о возможном «сговоре» Трампа с Россией) лопнул как пузырь, и тема отношений с Москвой перестала быть для президента токсичной, он начал перетасовывать американскую дипломатическую команду и в России, и на Украине, затачивая ее под свои прагматичные цели.

              О желании Трампа «поладить» с Владимиром Путиным мы слышали уже много. Это желание подтверждали и многочисленные сторонние источники (другое дело, что некоторые из них воспринимали это как компромат на президента США). Но не было понимания, как к этому подступиться: куда не кинь – всюду клин сиречь «неразрешимые противоречия».

              В какой-то момент дошло до того, что РФ и США продуктивно сотрудничали только по одному вопросу – вопросу урегулирования в Афганистане, но и это теперь в прошлом, а из одного Афганистана каши не сваришь в любом случае.

              Нужна была какая-то отправная точка, некий особый конструктивный кейс, начав с которого Вашингтон и Москва смогли бы приступить к распутыванию клубка противоречий. Ведь сравнения с временами холодной войны в пользу времен холодной войны стали общим местом и в американских, и в российских СМИ. Сейчас отношения двух ядерных держав дошли буквально до дна – до того, что в обоих посольствах банально не хватает рабочих рук из-за взаимной высылки, а все базовые договоры об ограничении вооружений (за исключением СВН) канули в Лету. Это, мягко говоря, чревато проблемами для всего мира.

              Когда было объявлено, что посол США в РФ Джон Хантсман досрочно покидает свой пост (официально – из-за желания поучаствовать в губернаторских выборах в Юте, но это, вполне возможно, просто отговорка), наконец-то выяснилось, что именно станет той отправной точкой и кейсом, с которого Трамп и Путин начнут наводить мосты.

              Как признал сам Хантсман в своем прощальном интервью «Коммерсанту», у Москвы и Вашингтона были «большие планы» на встречу двух президентов на саммите G20. Эта встреча без всяких преувеличений должна была стать прорывной.

              После нее планировалось объявить, что уже в первой половине 2019 года Путин совершит визит в Вашингтон, а потом Трамп совершит ответный визит в Москву (возможно, на День Победы 9 мая) – и прости-прощай тогда вся концепция по «изоляции России».

              Но главное даже не в этом. Стороны якобы уже договорились о создании новых механизмов по взаимодействию, например, Совета экспертов и Совета предпринимателей, задача которых – наращивание торгового оборота и экономического сотрудничества.

              То есть выходом из затянувшегося дипломатического кризиса Трамп видел всю ту же свою концепцию об экономически выгодной внешней политике.

              То, что теперь послом США в РФ окажется высокопоставленный профильный специалист по этому вопросу, складывает все куски мозаики воедино.  

              Салливан едет в Россию для того, чтобы заменить идеологию экономикой, а истерику прагматизмом – это то, чего хочет Трамп, и то, что более чем устраивает Россию. Сейчас объем торговли между странами до смешного мал, что вызвано, в том числе санкциями США и контрсанкциями России. Что в этой связи можно исправить – открытый вопрос с пятью подвохами. Но сам настрой внушает определенную надежду.

              Тут самое время вспомнить о том, почему встреча Трампа и Путина была отменена в последний момент. По факту она была торпедирована Киевом, устроившим в провокацию Керченском проливе, за которой последовал арест украинских моряков.

              Все это произошло настолько «вовремя», что не оставляет сомнений – в Киеве знали о прорывном характере грядущей встречи Путина и Трампа. Вряд ли благодаря своей внешней разведке – не тот уровень. А вот про администрацию Трампа известно, что из нее течет, как из ведра, - слишком уж много вокруг и внутри его аппарата недоброжелателей, завязанных в том числе на Украину.  

              Теперь, после т.н. «обмена удерживаемыми лицами» инцидент исчерпан, и стороны могут наконец-то преступить к реализации мер по выходу их кризиса и смене акцентов американской внешней политики на российском направлении. Этому и подчинено назначение в Москву Джона Салливана – почти идеальной кандидатуры при текущих раскладах.

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