Фигура нового посла США в России проливает свет на козни Киева

Источники в Госдепе подтвердили слух, который циркулирует с лета: новым послом США в Москве станет первый заместитель госсекретаря Джон Салливан. Его назначение станет по-своему уникальным случаем, но важно не это. Ставка на Салливана говорит о том, что Путин и Трамп наконец-то нашли путь к выходу из кризиса в отношениях, и проливает свет на интриги и провокации со стороны Украины.

Прежде всего, Джона Салливана не нужно путать с огромным количеством других Салливанов (в том числе и Джонов) в американской политике. Это весьма популярная ирландская фамилия, в частности, в хорошо известны пятеро братьев Салливанов ­­– военных моряков, одновременно погибших в годы Второй мировой войны. Это спровоцировало министерство обороны США ввести правило «последнего выжившего», по которому на службу не призывались последние братья тех, кто уже отдал жизнь за Родину.

Этот Салливан – не дипломат и даже не политик, а юрист, точнее видный юрисконсульт – в этом качестве он работал и на избирательную кампанию Джорджа Буша-младшего, и на Пентагон, и много где еще. В 2007-2009 годах он занимал пост заместителя министра торговли США и специализированно налаживал экономические связи с самыми разными странами – от Китая и Грузии до Израиля и Ирака.

Именно это обстоятельство многое объясняет в том, почему послом США в РФ станет именно Салливан (если, конечно, источники американских СМИ не врут). Его еще летом называли основной кандидатурой на этот пост, что наконец-то получило подтверждение.

Начнем с того, что кандидатура Салливана должна так или иначе России польстить. Сейчас он занимает должность первого заместителя главы Госдепартамента, а случай, когда столь высокопоставленный дипломат едет послом в ту или иную значимую для США страну, в новейшей истории Америки практически уникален. То есть Вашингтон этим шагом как бы подчеркивает важность отношений с Россией.

С другой стороны, это назначение должно обрадовать самого госсекретаря ­– Майка Помпео. Даже не в том смысле, что через бывшего первого зама работать с Москвой ему будет удобнее, а в том, что теперь он наконец-то сможет назначить себе «правую руку» из числа своих людей – все-таки Салливан достался ему в наследство от предыдущего госсекретаря, Рекса Тиллерсона. И это отнюдь не случайность.

Тиллерсон был назначен в Госдеп с конкретной целью – сменить акценты американской внешней политики с идеологии на экономический прагматизм. Трамп считал и считает, что колоссальный аппарат Госдепартамета обходится бюджету слишком дорого, но при этом приносит совсем не ту пользу, которая нужна стране, а стране нужны деньги – увеличение торгового оборота. Неудивительно, что первым замом госсекретаря стал человек, специализирующийся именно на этих вопросах.

Если вспомнить, что Трамп прежде всего успешный бизнесмен, такая логика удивлять никого не должна. А чтобы дипломатический корпус понимал серьезность его намерений, новый президент урезал бюджет Госдепа сразу на треть.

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По ходу пьесы между Тиллерсоном и Трампом возникли множественные разногласия (например, по Ирану и КНДР), после чего в Госдеп пришел Помпео – человек скорее политического формата, чем просто менеджер, которым Трамп, тем не менее, вполне доволен. А когда так называемый «рашагейт» (то есть расследование о возможном «сговоре» Трампа с Россией) лопнул как пузырь, и тема отношений с Москвой перестала быть для президента токсичной, он начал перетасовывать американскую дипломатическую команду и в России, и на Украине, затачивая ее под свои прагматичные цели.

О желании Трампа «поладить» с Владимиром Путиным мы слышали уже много. Это желание подтверждали и многочисленные сторонние источники (другое дело, что некоторые из них воспринимали это как компромат на президента США). Но не было понимания, как к этому подступиться: куда не кинь – всюду клин сиречь «неразрешимые противоречия».

В какой-то момент дошло до того, что РФ и США продуктивно сотрудничали только по одному вопросу – вопросу урегулирования в Афганистане, но и это теперь в прошлом, а из одного Афганистана каши не сваришь в любом случае.

Нужна была какая-то отправная точка, некий особый конструктивный кейс, начав с которого Вашингтон и Москва смогли бы приступить к распутыванию клубка противоречий. Ведь сравнения с временами холодной войны в пользу времен холодной войны стали общим местом и в американских, и в российских СМИ. Сейчас отношения двух ядерных держав дошли буквально до дна – до того, что в обоих посольствах банально не хватает рабочих рук из-за взаимной высылки, а все базовые договоры об ограничении вооружений (за исключением СВН) канули в Лету. Это, мягко говоря, чревато проблемами для всего мира.

Когда было объявлено, что посол США в РФ Джон Хантсман досрочно покидает свой пост (официально – из-за желания поучаствовать в губернаторских выборах в Юте, но это, вполне возможно, просто отговорка), наконец-то выяснилось, что именно станет той отправной точкой и кейсом, с которого Трамп и Путин начнут наводить мосты.

Как признал сам Хантсман в своем прощальном интервью «Коммерсанту», у Москвы и Вашингтона были «большие планы» на встречу двух президентов на саммите G20. Эта встреча без всяких преувеличений должна была стать прорывной.

После нее планировалось объявить, что уже в первой половине 2019 года Путин совершит визит в Вашингтон, а потом Трамп совершит ответный визит в Москву (возможно, на День Победы 9 мая) – и прости-прощай тогда вся концепция по «изоляции России».

Но главное даже не в этом. Стороны якобы уже договорились о создании новых механизмов по взаимодействию, например, Совета экспертов и Совета предпринимателей, задача которых – наращивание торгового оборота и экономического сотрудничества.

То есть выходом из затянувшегося дипломатического кризиса Трамп видел всю ту же свою концепцию об экономически выгодной внешней политике.

То, что теперь послом США в РФ окажется высокопоставленный профильный специалист по этому вопросу, складывает все куски мозаики воедино.

Салливан едет в Россию для того, чтобы заменить идеологию экономикой, а истерику прагматизмом – это то, чего хочет Трамп, и то, что более чем устраивает Россию. Сейчас объем торговли между странами до смешного мал, что вызвано, в том числе санкциями США и контрсанкциями России. Что в этой связи можно исправить – открытый вопрос с пятью подвохами. Но сам настрой внушает определенную надежду.

Тут самое время вспомнить о том, почему встреча Трампа и Путина была отменена в последний момент. По факту она была торпедирована Киевом, устроившим в провокацию Керченском проливе, за которой последовал арест украинских моряков.

Все это произошло настолько «вовремя», что не оставляет сомнений – в Киеве знали о прорывном характере грядущей встречи Путина и Трампа. Вряд ли благодаря своей внешней разведке – не тот уровень. А вот про администрацию Трампа известно, что из нее течет, как из ведра, - слишком уж много вокруг и внутри его аппарата недоброжелателей, завязанных в том числе на Украину.

Теперь, после т.н. «обмена удерживаемыми лицами» инцидент исчерпан, и стороны могут наконец-то преступить к реализации мер по выходу их кризиса и смене акцентов американской внешней политики на российском направлении. Этому и подчинено назначение в Москву Джона Салливана – почти идеальной кандидатуры при текущих раскладах.

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