Названо имя будущего посла США в России

Президент США Дональд Трамп планирует назначить первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом Соединенных Штатов в России, сообщает агентство Bloombrg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщил источник в госдепартаменте США, Россия согласилась на аккредитацию Салливана в качестве главы дипломатической миссии, передает РИА «Новости».

3 октября Джон Хантсман завершил работу в России в должности американского посла и вернулся домой. Хантсман заявил, что будет скучать по России, несмотря на то, что за последние два года американское посольство стало участником «дипломатической окопной войны».

Главным претендентом на должность американского посла в России называли именно Джона Салливана, который недолгое время был врио госсекретаря США, пока Майкла Помпео не утвердил Конгресс.

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