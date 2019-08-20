Назван главный претендент на пост посла США в России

Президент США Дональд Трамп намерен назначить американским послом в России Джона Салливана, пишет The New York Times.

Об этом сообщает ТАСС.

На прошлой неделе Трамп сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о скорой отставке нынешнего посла Джона Хантсмана.

Хантсман подал заявление об отставке в начале августа. Отставка должна вступить в силу 3 октября.

Сообщалось, что пост может занять американский спецпредставитель по КНДР Стивен Биган.