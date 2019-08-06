Посол США в России подал в отставку

Посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке со своего поста, сообщила газета Salt-Lake Tribune.

Заявление адресовано президенту США Дональду Трампу. Предполагается, что Хантсман оставит должность посла 3 октября, передает ТАСС.

В июне СМИ сообщили, что Хантсман к концу года может вернуться в США.

В апреле Хантсман был жестко раскритикован в России из-за заявлений, когда он фактически пригрозил Москве авианосцами в Средиземном море.

Хантсман возглавляет посольство США с 2017 года.