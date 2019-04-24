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24 апреля, среда  |  Последнее обновление — 15:32  |  vz.ru
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«Грязная нефть» дала Лукашенко возможность давить на Россию

Россия пустила «грязную» нефть по белорусскому нефтепроводу Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Белоруссия нашла еще один способ давления на Россию. Теперь Минск требует компенсацию за поставки некачественной нефти, которая испортила НПЗ и привела страну к многомиллионным убыткам. Сразу появились предположения, что сюжет с «грязной нефтью» неслучайно возник именно тогда, когда Москва и Минск снова поссорились. Так ли это на самом деле? Подробности...
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Ангеле Меркель поручат спасение единой Европы

Жан-Клод Юнкер не хочет отпускать Меркель на пенсиюФото: Geert Vanden Wijngaert/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель может пойти на повышение – то есть возглавить правительство Европейского союза. Хотя она и говорит о скором завершении политической карьеры, предположение насчет нового поста для Меркель сделал нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Увидим ли мы в ближайшие годы Меркель в роли канцлера единой Европы? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Чем Россия ответит на «сто тысяч тонн дипломатии» США

США вернулись к «политике авианосцев», которую проводили десятилетиямиФото: U.S. Navy/Mass Communication
Specialist 3rd Class Kenneth Abbate/Reuters
Заход в Средиземное море сразу двух американских авианосцев класса Nimitz, чего не происходило с 2016 года, является сигналом для Москвы. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман. Он предупредил, что каждый авианосец представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии». Также в море находятся тысячи морпехов США, авиация и другие корабли. Как России отвечать на такую риторику? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Спрос на «преступления ненависти» превышает предложение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ни русские, ни православные никогда не будут признаны жертвами так называемых преступлений ненависти. Разговоры о «борьбе с ненавистью» – это пропагандистское оружие, а оружие употребляют против неприятеля – не против себя же! Подробности...
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Газ в обмен на поцелуи

Антон Любич, экономист
Главной проблемой нового президента Украины станет экономика. Экономика самой бедной страны Европы. И в этом смысле для украинцев не изменится ровным счетом ничего. Нет ни одной причины, по которой украинской экономике может стать лучше. Подробности...
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Нового Ленина снова не прислали России

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            Чем Россия ответит на «сто тысяч тонн дипломатии» США

            США вернулись к «политике авианосцев», которую проводили десятилетиями   24 апреля 2019, 14:04
            Фото: U.S. Navy/Mass Communication
            Specialist 3rd Class Kenneth Abbate/Reuters
            Текст: Алексей Нечаев,
            Андрей Резчиков,
            Иван Абакумов

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            Заход в Средиземное море сразу двух американских авианосцев класса Nimitz, чего не происходило с 2016 года, является сигналом для Москвы. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман. Он предупредил, что каждый авианосец представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии». Также в море находятся тысячи морпехов США, авиация и другие корабли. Как России отвечать на такую риторику?

            Посол США в России Джон Хантсман выступил с беспрецедентно жесткими заявлениями в адрес России, фактически пригрозив ей американским флотом. Он назвал развернутую в Средиземном море американскую авианосную группировку сигналом для Москвы. Посол лично побывал на американских авианосцах.

            «Дипломатические связи и диалог в сочетании с мощными оборонительными системами этих кораблей демонстрируют России, что если она действительно стремится к улучшению отношений с Соединенными Штатами, то должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», – заявил Хантсман.

            Посол подчеркнул, что каждый авианосец представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии». По его словам, в эпоху серьезной конкуренции даже одна авианесущая группа обеспечивает «огромную оперативную гибкость и маневренность», а две – «беспрецедентное сдерживание против односторонней агрессии».

            С послом согласился командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Гордон Фогго-третий. Он считает, что Россия агрессивно действует в Сирии и Ливии, поэтому важно дать гражданским лидерам возможность вести переговоры с позиции силы. «Наше развертывание и военное присутствие должны сдерживать и защищать. Это предотвращение, а не провоцирование конфликта», – заверил Фогго.

            (teespring.com)
            (teespring.com)

            Привычка измерять дипломатию в тоннах берет свое начало от одного из слоганов строителей американских авианосцев класса Nimitz – крупных даже для этого класса военно-морских судов (два представителя этого семейства как раз дефилируют в составе группировки НАТО в Средиземном море – USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis). Все авианосцы этого типа имеют водоизмещение около 100 000 тонн, за что получили от разработчиков лихое прозвище «100 000 тонн дипломатии». Со временем эта фраза стала мемом, который используется, например, для печати на футболках. 

            Накануне в Средиземном море начались совместные операции двух авианосных групп американского флота. В операциях задействовано более 130 самолетов, 10 кораблей, включая два авианосца, а также девять тысяч моряков и морских пехотинцев. В последний раз две авианосные группы ВМС США одновременно действовали в Средиземноморье в 2016 году.

            В России сочли заявление высокопоставленного дипломата проявлением угроз, игрой мускулами и желанием перекраивать политическую карту мира.

            «Это характерно для американской дипломатии последних лет, когда она превращается в игру мускулами, в демонстрацию достижений в области каких-нибудь наступательных технологий и стратегий. То есть американская дипломатия – это угрозы, давление и перекройка политической карты мира. И все эти высказывания очень характерны для самого стиля внешней политики США», – сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, добавив, что современные вооружения «делают авианосец скорее крупной мишенью».

            «Что касается самой фразы о «ста тысячах тонн дипломатии» – пускай господин посол посмотрит на нашу дипломатию такого толка в Сирии, когда за время своего присутствия мы в корне поменяли ситуацию в этой стране и вышвырнули оттуда террористов», – подчеркнул Морозов и добавил, что «дипломатия все-таки нужна не для давления, а для выстраивания партнерских отношений и диалога между странами».

            Отметим, что в последние годы Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. В Кремле разъясняли, что Москва ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

            В свою очередь бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Игорь Касатонов назвал присутствующую в Средиземном море авианосную группировку США «мощной и очень сильной». «Это мощная группировка. Здесь нет сомнений и вопросов. Нечего тут заниматься шапкозакидательством. Но между Россией и США существуют все международные соглашения, которые не дают возможности просто так развязать конфликт», – сказал Касатонов газете ВЗГЛЯД.

            Адмирал подчеркнул, что двум великим морским державам «сложно быть в одном районе со схожими целями, но международное право все-таки есть международное право». Собеседник напомнил, что угрозы из уст американцев в адрес России звучат не впервые, но они имеют не военный, а военно-дипломатический характер». «У России есть адекватная система ответа на подобные угрозы, и мы ответим», – заверил Касатонов.

            Председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев рассказал, что для борьбы с авианосцами Россия в первую очередь использует атомные подводные лодки. Именно за слежение за авианосцами командир АПЛ «Курск» Геннадий Лячин получил звание Героя России.

            «Наш профессионализм и 20 лет назад, в сложные времена для армии и флота позволял атаковать в случае команды. Сейчас у нас в Средиземноморско-Черноморском регионе полностью выстроена стратегия и тактика противостояния в различных ситуациях и мы способны образумить вероятного противника. Американцы знают об этом и вместе с НАТО усиливают противолодочные охранения. Но сейчас у нас иной уровень подводных лодок и подготовки моряков», – рассказал Ненашев газете ВЗГЛЯД.

            Кроме АПЛ Россия сможет противостоять группировке США с помощью своих ракетных кораблей. И здесь важно не их водоизмещение, а ракеты на борту. «Наши «Калибры» способны решить все задачи, в том числе, в случае необходимости, по уничтожению морских надводных целей. Авианосец – это крупнейшая мишень», – подчеркнул Ненашев, напомнив, что еще одним элементом сдерживания является дальняя стратегическая авиация.

            Более того, нахождение в Средиземном море столь массивной группировки США позволит российским морякам и летчикам «отрабатывать учебные задачи», как это делается в Черном и Балтийском морях, куда заходят «натовцы и пытаются нам угрожать». «На самом деле они служат для нас хорошей учебной мишенью. Американцы получают обратный эффект, а не тот, на который рассчитывают», – уверен Ненашев.

            Что касается риторики американского посла, то адмирал Касатонов уверен, что в обязанности Хантсмана не входит делать подобные грозные заявления. «Американские дипломаты, как всегда, превышают свои обязанности. Это заявление надо рассматривать как маленькую дешевенькую провокацию. И это, конечно, не серьезно.

            У Хантсмана просто сдали нервы»,

            – считает Касатонов.

            Ненашев же считает, что США возобновили «политику авианосцев», которую проводили десятилетиями. По его словам, президенту США Дональду Трампу «хочется казаться грозным, воинственным», особенно в момент начала новой избирательной кампании.

            «Они думали, что возьмут под контроль те или иные регионы с помощью экономических мер, но все свелось к старому принципу мировой политики с опорой на флот и военную силу. Американцы, говоря о дипломатии, несут агрессию и войну», – подчеркнул Ненашев.

            «Возможно, риторика Хантсмана связана с тем, что сейчас все немножко на взводе, в том числе из-за Украины. Между Россией и США идет ментальная война, в которой есть скрытые пружины», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Владимир Можегов.

            «В целом же дипломатия Трампа известна своей провокационностью. Но, как правило, там замах на десятку, а удар на копейку. Хотя это заявление, мягко говоря, наглое и требует ответа со стороны наших ведомств», – считает Можегов.

            При этом военные шаги американской стороны, по словам Можегова, становятся все более провокационными, но «говорить о какой-то новой фазе, новом витке конфликта» пока преждевременно, заключил эксперт.


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