Посол США пригрозил Москве авианосцами в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море американскую авианосную группировку сигналом для России, сообщается в пресс-релизе Шестого флота ВМС Соединенных Штатов.

Хантсман заявил, что «дипломатические связи и диалог в сочетании с мощными оборонительными системами этих кораблей демонстрируют России, что если она действительно стремится к улучшению отношений с Соединенными Штатами, то она должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», передает РИА «Новости».

Он указал, что каждый авианосец, развернутый в Средиземном море, представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии».

23 апреля две авианосные группы американского флота приступили к совместным операциям в регионе в Средиземном море.

В состав группировки входят более 130 самолетов, 10 кораблей, включая авианосцы USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также 9 тыс. моряков и морских пехотинцев.

В последний раз две авианосные группы ВМС США одновременно действовали в этом регионе в 2016 году.

Отметим, что Россия не раз заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».

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