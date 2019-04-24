Москва обвинила НАТО в попытках оправдать агрессивные действия против России

Соединенные Штаты и НАТО используют заявления о «российской угрозе» как заклинание, как мантру, используя эти штампы для оправдания своих агрессивных действий против России, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

В Минобороны обратили внимание на продвижение НАТО на восток, размещение дополнительных воинских контингентов и мощнейших систем вооружения, передает ТАСС.

«Вашингтон и государства альянса постоянно выступают с заявлениями о «российской угрозе» и повторяют их как заклинание, как мантру. Эти штампы используют, в первую очередь, наши европейские партнеры. Они предназначены лишь для оправдания их агрессивных действий, направленных против России», – заявил заместитель министра обороны в преддверии VIII Московской конференции по международной безопасности.

В связи с этим генерал предупредил, что Москва будет вынуждена реагировать и даст адекватный ответ на приближение сил стран НАТО к российским границам. «Как сказал президент России Владимир Путин, – в рамках выделенных бюджетных ассигнований», – отметил Фомин в интервью изданию «Красная звезда».

При этом, по словам замглавы оборонного ведомства, страны Европы осознают, что дальнейшая милитаризация приграничных с Россией стран не может не привести к усилению гонки вооружений и эскалации обстановки в регионе.

Ранее в МИД заявили о попытках НАТО «демонизировать» активность России на Черном море.

Минобороны также обвинило США в давлении на участников Московской конференции по безопасности, свое участие в которой уже подтвердили руководители оборонных ведомств 35 государств.

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