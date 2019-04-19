Россия занялась модернизацией сил на Черном море в ответ на приближение НАТО

Россия проводит модернизацию сил на Черном море с учетом приближения инфраструктуры НАТО к границам, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

«Мы осуществляем модернизацию наших сил и средств с учетом того, что и натовская инфраструктура приближается к нашим берегам, но все эти наши усиления абсолютно адекватны и соразмерны реальным потребностям в плане укрепления безопасности», – рассказал замминистра в интервью ТАСС.

По его словам, Россия наблюдает за инфраструктурными проектами НАТО в Румынии и Болгарии и за попытками стран альянса разместить там дополнительные силы.

«На все это мы будем реагировать сообразно нашим представлениям о том, что нужно сделать для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы обороны и безопасности. То, что это будет сделано, никак сомнений нет», – заявил Грушко.

Также дипломат отметил, что НАТО пытается «демонизировать» активность России на Черном море.

«По большому счету ничего не изменилось. Как 200 лет стоял там Черноморский флот, так и стоял, в том числе и в период, когда Крым был украинским. Флот – это не только корабли, надводные и подводные, это и морская пехота, и береговая оборона, и очень сильный воздушный компонент. В этом смысле качество нашего военного присутствия в Черном море никак не изменилось», – указал Грушко.

Также замминистра указал, что США пытаются навязать своим союзникам американскую технику взамен российской.

«Наверное, половина армий стран НАТО продолжает ездить и летать на российской технике. Понятно, что сейчас под прессом США, которые требуют увеличения военных расходов, чтобы 20% этих расходов шли на закупки американской техники, они будут выводить эти вооружения», – отметил дипломат.

По его словам, несмотря на давление США, военно-техническое сотрудничество России все еще ведется даже с некоторыми странами Североатлантического альянса.

«Турция заявила о том, что будет выполняться контракт на С-400. Кстати, ракеты С-300, С-200 и другие зенитные [комплексы] продолжают стоять на вооружении многих стран. США продолжают покупать наши ракетные двигатели. Более того, мы в космической области сотрудничаем со многими странами, у нас с французами есть проект запуска наших ракет на [космодроме] Куру», – отметил Грушко.

Он добавил, что некоторые страны пытаются политизировать взаимодействие России и НАТО.

«Мы исходим из того, что прагматические интересы должны брать верх. Если есть взаимный интерес, сотрудничество может продолжаться. У нас соглашения о военно-техническом сотрудничестве есть со многими странами», – подчеркнул Грушко.

Также замглавы МИД отметил, что Россия не спешит с назначением постоянного представителя при НАТО, так как условия для повышения уровня представительства отсутствуют.

«НАТО не предприняла никаких шагов, которые мы могли бы расценивать как шаги, ведущие к необходимости повышения уровня нашего представительства», – заключил он.