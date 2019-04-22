Минобороны заявило о давлении США на участников Московской конференции по безопасности

США давят на страны-участницы Московской конференции по международной безопасности, пытаясь заставить их отказаться от участия в событии, сообщил замминистра обороны России Александр Фомин.

«Конечно же, нужно признать, что давление есть со стороны США, в первую очередь. Оно адресовано и к союзникам – странам НАТО, и другим европейским государствам, странам других регионов, и это давление имеет свои, к сожалению, результаты», – сказал Фомин, передает РИА «Новости».

Несмотря на давление, свое участие подтвердили 16 арабских стран, отметил замминистра. Фомин также выразил сожаление в связи с ограниченным участием в конференции стран Североатлантического альянса: по его словам, они будут представлены, главным образом, представителями оборонных ведомств, аккредитованных в Москве.

Международная конференция по безопасности пройдет в Москве 23-25 апреля. Отдельные пленарные заседания посвятят вопросам современных военных угроз, в том числе, совершенствованию системы контроля над вооружениями. Участники обсудят ситацию на Ближнем Востоке, сделав акцент на всестороннее урегулирование сирийского конфликта. Также планируется рассмотрение вопросов миротворчества, расширения военного сотрудничества и региональной безопасности в Азии, Африке и Латинской Америке.

Свое участие в конференции подтвердили руководители оборонных ведомств 35 государств.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне обеспокоились ростом влияния России на Ближнем Востоке после того, как Минобороны России отчиталось о восстановлении мирной жизни в Сирии.

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