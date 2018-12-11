Минобороны отчиталось о восстановлении мирной жизни в Сирии

Более 1,5 тыс. сирийских населенных пунктов освобождены за год от боевиков «Исламского государства*», в страну из-за рубежа вернулись почти 300 тыс. беженцев, сообщил руководитель национального центра управления самообороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, ровно год назад успешно завершилась операция российских войск по уничтожению боевиков в Сирии. Сейчас на территории арабской республики сохранились только несколько поддерживаемых США разрозненных групп в Заевфратье и в районе Эт-Танф. Также остатки боевиков «Джабхат-ан-Нусры» блокированы в зоне деэскалации Идлиб».

«В период проведения операции освобождено более 1 тысячи 411 населенных пунктов, при этом под контроль правительственных войск и народного ополчения перешло свыше 96,5% территории страны», – сказал Мизинцев, слова которого приводятся в пресс-релизе Минобороны, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Он отметил, что все это привело к тому, что в Сирии возобновляется туризм. «Например, в Бусре Аш-Шам при содействии министерства культуры Сирии открыты для посещения туристами основные объекты культурного наследия. Местная администрация рассчитывает на скорейшее возобновление туристического потока в провинцию Деръа, освобожденную от незаконных вооруженных формирований», – сказал Мизинцев.

Главным итогом «первого года мирной жизни» он назвал то, что «граждане Сирии возвращаются к родным очагам и видят собственными глазами – война закончена, полным ходом идет возрождение страны».

Мизинцев подчеркнул, что «на сегодняшний день в родные места вернулись более 1,55 млн сирийских граждан, из них свыше 1,26 млн внутренне перемещенных лиц и более 290 тыс. беженцев из-за рубежа». Основной поток возвращенцев идет через сирийско-ливанскую и сирийско-иорданскую границу. Наиболее активно работает пункт пропуска «Насиб», через который с территории Иордании вернулись более 31 тыс. человек с начала реализации инициативы по возвращению беженцев.

Между тем, гуманитарная катастрофа в сирийской Ракке при бездействии американской стороны сохраняется уже год. «Город фактически стерт с лица земли. До сих пор не развернуто масштабного разминирования. В результате от взрывоопасных предметов ежедневно гибнут или получают увечья местные жители», – сказал Мизинцев.

Он отметил, что восстановление жилья и объектов инфраструктуры не проводится, нет электричества, не работают водопровод, магазины и больницы. Кроме того, под завалами остается большое количество незахороненных трупов. «Такая позиция США указывает на полное отсутствие заинтересованности в нормализации обстановки в подконтрольных им районах», – добавил Мизинцев.

В Минобороны также отметили необходимость восстановления членства Сирии в ЛАГ. «Чрезвычайно важный вопрос – восстановление позиций Сирии на внешнеполитической арене, в частности ее членства в Лиге арабских государств. Это даст убедительный сигнал международному сообществу о возвращении страны к мирной жизни и продвижении процесса политического урегулирования кризиса, а также подтолкнет беженцев к принятию положительных решений на возвращение к родным очагам», – сказал Мизинцев.

Он попросил представителей МИД взять этот вопрос на особый контроль.