Рост влияния России на Ближнем Востоке встревожил США

Вашингтон обеспокоен ростом влияния России на Ближнем Востоке, заявил Белый дом.

Представитель американской администрации заявил, что США не видят «значительных материальных выгод от взаимодействия с Россией». В качестве примера в Белом доме предложили «взглянуть на Сирию», передает ТАСС.

Напомним, Минобороны рассказывало о восстановлении мирной жизни в Сирии. Между тем, гуманитарная катастрофа в сирийской Ракке при бездействии американской стороны сохраняется уже более года.

Страны Запада во главе с США развернули против Сирии новую форму войны, используя экономические санкции и блокаду.

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