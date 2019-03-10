Асад заявил о новых формах войны против Сирии

Война против Сирии теперь переместилась в сферу экономических санкций и блокады, заявил президент страны Башар Асад.

Асад на встрече с помощником министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодуном отметил, что основой новой формы войны с Сирией стала блокада и экономическая война, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сирийского президента.

«Инструменты международной политики сегодня изменились: разногласия, которые ранее разрешались путем диалога, теперь стали регулироваться другими путями. Используются другие методы – бойкот, отзыв послов, экономическая блокада, использование терроризма», – сказал он.

Асад отметил, что экстремистские идеи распространяются по всему миру, и борьба с терроризмом должна вестись не только военными методами, важнее противодействовать идеологии боевиков.

«Именно борьба с терроризмом приведет в конечном итоге к политическому решению. Любые разговоры о политических решениях в свете распространения терроризма являются заблуждением и иллюзией», – сказал он.

Помощник главы МИД Китая также встретился с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом. Сяодун отметил, что Китай активно участвует в восстановлении САР и намерен развивать экономическое сотрудничество с Дамаском.

Ранее в воскресенье глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел высказывал мнение, что Россия воспользуется «пустотой» после ухода американских войск из Сирии и будет еще активнее поддерживать «жесткие методы режима Асада».

В феврале президент России Владимир Путин называл странным решение некоторых стран о санкциях против оказывающих Сирии гуманитарную помощь.