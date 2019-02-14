Путин оценил решение Запада о санкциях за гуманитарную помощь Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что решение некоторых стран о санкциях против оказывающих Сирии гуманитарную помощь, является странным.

«Что касается гуманитарной составляющей, то, конечно, если все заинтересованы в том, чтобы беженцы вернулись к своим родным очагам, то нужно сделать все для того, чтобы условия их жизни были достойными, человеческими. Тем более странным выглядит решение некоторых стран о санкциях в отношении тех компаний и физических лиц, которые оказывают эту гуманитарную помощь, сотрудничают с правительством Сирии для того, чтобы восстановить инфраструктуру, помочь в сфере здравоохранения, образования», – сказал Путин после саммита по Сирии в Сочи.

Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и их коллега из Ирана Хасан Роухани призвали оказывать Сирии гуманитарную помощь, передает РИА «Новости».

«Мы призываем все заинтересованные государства и международные организации, в первую очередь ООН, активизировать помощь сирийцам в налаживании мирной жизни, преодолении последствий вооруженного конфликта», – подчеркнул Путин.

«При нашей общей поддержке в Сирийской Арабской Республике созданы условия для размещения до полутора миллионов человек, правительством даны твердые гарантии безопасности и недискриминационного отношения ко всем, кто желает вернуться на родину. Но чтобы радикально улучшить положение дел в Сирии, снять острые социальные проблемы, возродить экономику, конечно же, нужны коллективные усилия всего международного сообщества», – добавил российский президент.

Напомним, в четверг лидеры России, Турции и Ирана провели четвертую трехстороннюю встречу глав государств – гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

На встрече Эрдоган заявил, что для сохранения территориальной целостности Сирии необходим вывод курдских формирований «Силы народной самообороны» из Манбиджа и с территории к востоку от Евфрата.