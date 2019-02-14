Эрдоган выдвинул условие территориальной целостности Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь в Сочи, заявил, что условием достижения территориальной целостности Сирии является вывод курдских формирований «Силы народной самообороны» (СНС) из Манбиджа и с территории к востоку от реки Евфрат.

«Добиться территориальной целостности Сирии без вывода СНС из Манбиджа и с территорий к востоку от Евфрата будет невозможно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Эрдоган также назвал вывод войск США из Сирии «одним из главных испытаний».

В четверг в Сочи открылся саммит глав России, Турции и Ирана. Президент Владимир Путин выразил надежду, что встреча, посвященная Сирии, даст новый импульс урегулированию в арабской республике.