Путин встретился с Эрдоганом для обсуждения ситуации в Сирии

Президент Владимир Путин выразил надежду, что саммит лидеров России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию даст новый импульс урегулированию в арабской республике.

«Сегодня в Сочи нам предстоит провести четвертый саммит стран-гарантов астанинского процесса. Убежден, что мы сможем придать новый импульс нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике – как на земле, так и в рамках политико-дипломатических усилий по налаживанию межсирийского диалога», – сказал Путин, передает ТАСС.

Об этом он заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы много сделали вместе с вами, уважаемый президент, проделали огромный путь», – обратился Путин, отметив, что эта работа была непростой, но она продолжается. По словам российского лидера, если работать активно, слаженно и искать компромиссы по ситуации в Сирии, то удастся достичь целей.

Он также предложил Эрдогану обменяться мнениями по ситуации в регионе в целом и поговорить о развитии двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдогана в ходе встречи будут обсуждать ситуацию в сирийском Идлибе.