Песков рассказал о повестке переговоров Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдогана в ходе встречи будут обсуждать ситуацию в сирийском Идлибе, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Положение дел в Идлибе будет сегодня несомненно на повестке дня. И, безусловно, будет обсуждаться факт продолжающегося присутствия там террористических группировок и отмечаться необходимость полного выполнения сочинских договоренностей», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он уточнил, что решение и реализация договоренностей по Идлибу является одной из составляющих курса на стабилизацию в Сирии, который «позволит окончательно сформироваться условиям выхода на политическое урегулирование».

Песков рассказал, что в четверг Путин проведет двусторонние встречи с президентами Турции и Ирана. Стороны обсудят ход развития двухсторонних отношений.

Затем пройдет трехсторонний саммит Россия – Турция – Иран, где президенты продолжат обсуждение совместных действий по урегулированию и стабилизации ситуации в Сирии. По словам Пескова, акцент будет сделан на активизацию усилий по выходу на политико-дипломатическое урегулирование и скорейший запуск Конституционного комитета.

«Уже вечером, по завершении части трехстороннего саммита, мы не исключаем, что к президентам России, Турции и Ирана может присоединиться Александр Григорьевич Лукашенко. Это никак не связано с проблематикой сирийского урегулирования, президент предусмотрел такую возможность, чтобы Лукашенко мог со своими коллегами так же пообщаться, используя возможность своего пребывания здесь, в Сочи, одновременно с ними», – отметил он.

После трехсторонней встречи Путин, Эрдоган и Рухани дадут совместную пресс-конференцию.

В среду Путин и Лукашенко вместе покатались на одном из склонов Сочи на лыжах.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что встреча Путина и Лукашенко продлится весь день, а в четверг и пятницу они продолжат контактировать.