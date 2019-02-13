Песков предсказал долгую встречу Путина и Лукашенко

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продлится весь день, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Большую часть времени президенты будут общаться вдвоем, привлекая к разговору по мере необходимости профильных кураторов. Общение планируется фактически на целый день, при этом мы уже анонсировали, что оно не ограничится одним днем», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он отметил, что по плану в четверг и пятницу контакты между президентами будут продолжаться.



По словам Пескова, также запланировано краткое совещание в составе белорусской и российской делегации, куда войдут министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин, посол в Минске Михаил Бабич и помощник президента Юрий Ушаков.

Вечером во вторник Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. Встреча двух президентов пройдет в Сочи. Они обсудят перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.