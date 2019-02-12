Лукашенко отправился в Россию на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию.

Самолет главы государства вылетел из национального аэропорта Минск вечером 12 февраля, передает агентство БелТА.

Ожидается, что белорусский лидер обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным ключевые вопросы повестки дня и развитие интеграционных процессов в евразийском пространстве.

На 15 февраля намечена встреча глав государств с министрами образования, культуры и спорта, добавляет агентство.

Ранее посол Белоруссии в России Игорь Петришенко заявлял, что на встрече Путина и Лукашенко будут обсуждаться вопросы, связанные с нефтегазовым сектором.

В декабре Путин и Лукашенко провели две встречи, при этом переговорам предшествовали резкие высказывания белорусского лидера о ситуации с газовыми соглашениями и о том, что Россию больше нельзя называть братским государством.