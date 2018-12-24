На совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Москвой президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался называть Россию братским государством, так как в Москве якобы отношения двух стран таковыми уже не воспринимаются.

«Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», – приводятся слова Лукашенко на официальном сайте президента Белоруссии.

Лукашенко добавил, что «всесторонний характер» отношений имеет серьезное значение и для России, и для Белоруссии. Кроме того, по всем вопросам договоренностей с Россией в Союзном государстве и в плане отношений как с братским государством решения приняты, отметил президент Белоруссии.

«И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются», – заявил он.

Лукашенко также заявил, что в середине этого года Россия отвергла все предложения Белоруссии по ценам на газ и налоговому маневру.

Во вторник Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным.