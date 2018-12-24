Лукашенко заявил об отказе России от всех предложений Минска по газу

Россия отвергла все предложения Белоруссии по цене газа и налоговому маневру, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ (мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем), решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны», – передает слова Лукашенко «БелТА».

По его словам, делегации Белоруссии и России на переговорах во вторник «должны будут ответить на вопрос», почему решение, принятое президентами двух стран, в этом году оказалось не исполнено.

Он назвал предстоящие переговоры непростыми и предложил обсудить дальнейшее движение в решении интеграционных вопросов, уважая суверенитет двух стран.

Также он добавил, что по газу на 2019 год цены урегулированы.

«Пусть это в два раза дороже, чем в России. Но вот уже три года подряд, включая 2019-й, – мы договорились о ценообразовании. Что касается цен на нефть, ситуация изменилась три года назад. В течение этих трех лет из-за налогового маневра (в нефтяной сфере России) мы потеряли почти 4,5 млрд долларов. Мы понимаем, что в ближайшие годы, примерно до 2024 года, понесем потерь еще на 10,5 млрд долларов», – заявил белорусский лидер.

Лукашенко и Путин поспорили о ценах на газ для жителей Белоруссии на саммите ЕАЭС в начале декабря. Белорусский лидер заявил, что газ для потребителей в Белоруссии стоит 130 долларов за 1 тыс. кубометров, в то время как для российских – 70 долларов. Путин заметил, что цена для Белоруссии почти вдвое ниже, чем для Германии.

Позже Лукашенко сообщил, что ему пришлось извиняться перед Путиным из-за спора о цене на газ.