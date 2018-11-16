Лукашенко поспорил с Путиным о цене на газ

На заседании саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге с участием президента России Владимира Путина глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство тем, что газ для россиян стоит дешевле, чем для белорусов.

Лукашенко указал, что голубое топливо для белорусских потребителей стоит 130 долларов за 1 тыс. кубометров, а для российских – 70 долларов (в соседней Смоленской области).

Владимир Путин в ответ заметил, что цена на газ для Белоруссии как одного из главных союзников России почти вдвое ниже, чем для Германии, хотя и в этом вопросе «нужно стремиться к унификации». «Обращаю внимание на то, что сегодня у Белоруссии цена – 129 долларов за 1 тыс. кубометров, в следующем году будет 127 долларов, а в ФРГ – 250 долларов», – заметил российский лидер.

«Это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по ЕАЭС, хотя, конечно, мы должны стремиться к полной унификации. Но для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами», – приводит слова Путина ТАСС.

Президент России напомнил, что среди стран ЕАЭС выработан план движения к 2025 году по согласованию единых рынков нефти, газа, нефтепродуктов.

«Наш главный партнер, к сожалению или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация, и наши основные не только партнеры, но и конкуренты – это россияне», – заявил в ответ Лукашенко. В качестве примера он привел производство белорусских тракторов, которые на 60–70% из комплектующих из России. Глава Белоруссии подчеркнул, что у Москвы и Минска должны быть равные условия.

Лукашенко заявил, что считает неоправданно медленным решение проблем, связанных с устранением торговых барьеров в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, это одна из самых острых проблем в настоящее время. «Более того, на смену устраняемым барьерам возводятся новые. И это стало практикой», – посетовал белорусский лидер.

Глава Белоруссии подчеркнул необходимость того, чтобы страны ЕАЭС двигались в направлении согласования единых рынков в сфере ТЭК, «шли к этому, а не остановились».

Путин заверил белорусского коллегу, что «так и будет», и еще раз акцентировал внимание на том, что республика имеет достаточные преимущества в сфере поставок газа. «Если бы Белоруссия не имела этих преимуществ, связанных с интеграцией, а цена формировалась на рыночных принципах, это было бы не 129 долларов, а под 200 – вот в чем разница», – добавил российский лидер.

Лукашенко возразил, назвав эти расчеты неправильными и пожаловавшись на то, что Белоруссия находится в «худших условиях, чем Германия». «Мы воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию», – посетовал он, указав и на разницу в логистических расходах при поставке газа в Белоруссию и Германию.

Путин предложил своему белорусскому коллеге детально обсудить эту проблему в закрытом для прессы режиме. «Когда пресса покинет зал, мы подискутируем. У нас это всегда в открытом режиме делается, откровенно и по-честному», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссии необходимо достичь стопроцентной энергетической независимости и безопасности.