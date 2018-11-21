Лукашенко извинился перед Путиным за «очень бурное объяснение»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ему пришлось извиняться перед российским коллегой Владимиром Путиным из-за спора о цене на газ.

«[Выступил] в нехорошей форме, так что пришлось потом извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, но вам лучше не слышать этого», – сказал белорусский президент.

Видеозапись с разговором в своем Twitter опубликовал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Лукашенко о споре с Путиным и своих извинениях: [Выступил] в нехорошей форме, так что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурная была дискуссия, но вам лучше не слышать этого pic.twitter.com/MlBvAvAlvG — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 декабря 2018 г.

Лукашенко и Путин поспорили о ценах на газ для жителей Белоруссии на саммите ЕАЭС, проходящем в Санкт-Петербурге.

Лукашенко заявил, что газ для белорусских потребителей стоит 130 долларов за 1 тыс. кубометров, в то время как для российских – 70 долларов. Путин отметил, что цена для Белоруссии почти вдвое ниже, чем для Германии.

Белорусский лидер подчеркнул необходимость того, чтобы страны ЕАЭС двигались в направлении согласования единых рынков в сфере ТЭК, его российский коллега заверил, что «так и будет».

В итоге главы государств решили детально обсудить этот вопрос в закрытом для прессы режиме. Видимо, как раз во время закрытого для прессы и заседания и произошло, что Лукашенко описал как «очень бурное было объяснение».

Позднее президент России сообщил, что главы стран ЕАЭС успешно согласовали программы формирования общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа на территории экономического союза.