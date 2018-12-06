Главы стран ЕврАзЭС согласовали создание общего энергетического рынка

Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что главы государств Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) согласовали программы формирования общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа.

«Согласованы масштабные программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов», – сказал президент на заседании саммита ЕврАзЭС в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега поспорили о ценах на газ для жителей республики. В итоге главы государств решили детально обсудить этот вопрос в закрытом для прессы режиме.