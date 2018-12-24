В Кремле анонсировали встречу Путина с Лукашенко

Президент России Владимир Путин 25 декабря намерен обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве и двусторонние отношения, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Двадцать пятого декабря президент России Владимир Путин встретится с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом. В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве», – приводит сообщение РИА «Новости».

Накануне пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко подтвердила, что его рабочий визит в Россию состоится 25 декабря. Предполагается, что одним из главных вопросов станет обсуждение налогового маневра.