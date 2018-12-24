Минск подтвердил визит Лукашенко в Россию 25 декабря

Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко подтвердила, что его рабочий визит в Россию состоится 25 декабря.

«Лукашенко 25 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию… На переговорах в Москве с президентом России Владимиром Путиным будут подведены итоги белорусско-российского сотрудничества в уходящем году, рассмотрены актуальные задачи взаимодействия на ближайшую перспективу», – говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА «Новости».

Ранее в Кремле также говорили, что 25 декабря президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, одним из главных вопросов станет обсуждение налогового маневра.