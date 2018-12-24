Минск подтвердил визит Лукашенко в Россию 25 декабря

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24 декабря, понедельник | Последнее обновление — 12:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Сын Каддафи попросил поддержки у Путина
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Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу
Мог ли Лаврентий Берия превратить сталинский СССР в демократию
По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов
Где начнется Третья мировая война
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Почему «кровавого Иосифа» заваливают цветами
Дмитрий Гололобов, юрист, бывший глава правового управления НК «ЮКОС»
Нет прощения Сталину за людей, не оправдаться ему в истории ни бомбой, ни Днепрогэсом, ни Великой победой, но из Питера, построенного на костях, никто не съехал и в сталинском метро ездить не перестали. Подробности...
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«Носорог» Трамп провалил «тест Обамы»
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Стоит отдать Большому Дональду должное — другого «невозможного» президента уже давно бы сломали. А этот даже оттенок веселья придает своему стоицизму. Рождественский переполох? Почему бы нет? Подробности...
Биография Собчак – это путь принцессы в изгнании
Илья Переседов, блогер
Узнал с утра, что Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом, и очень расстроился за Ксению. Я всегда надеялся, что через этот брак она сможет изжить в себе вечного маргинала. Но, видимо, проще забрать девушку из «Дома-2», чем «Дом-2» из девушки. Подробности...
Обсуждение: 116 комментариев
Большая пресс-конференция Путина
Обсуждение: 4 комментария
Нужно ли отправлять Ту-160 в музей
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Слепая девочка потрогала лицо Путина: «Вы очень красивый»
Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государстваПодробности...
Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель
В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»Подробности...
Названа «Мисс Вселенная – 2018»
Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого годаПодробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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