Названа дата встречи Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 25 декабря в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, я подтверждаю эту информацию», – цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос, действительно ли запланирована встреча лидеров России и Белоруссии.

В свою очередь, Лукашенко сообщил, что Путин предложил 25 декабря для двусторонней встречи.

«Думаю, мы встретимся и обсудим», – сказал Лукашенко.

Ранее в пятницу Лукашенко говорил, что планирует вскоре встретиться с Путиным, чтобы разрешить проблемные вопросы, которые остаются в двусторонних отношениях. Речь идет о нефтяном налоговом маневре в России.

Также Лукашенко заявлял, что суверенитет для Белоруссии – это святое, и республика никогда не войдет в состав России.

Газета ВЗГЛЯД отмечала ранее, что в переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос.