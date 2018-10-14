Лукашенко обиделся на заявления, что Россия кормит Белоруссию

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал чепухой и глупостью утверждения о том, что Россия кормит Белоруссию.

Лукашенко рассказал, что иногда читает в СМИ сетования «заблудших людей», среди которых есть и сторонники союза между странами, что Россия кормит Белоруссию, передает ТАСС.

«А некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж 100 млрд долларов отвалили. Я думаю, если бы 100 млрд, то белорусы подавились бы от такого количества купюр», – сказал он.

Лукашенко назвал это полной чепухой. «Вот так рассуждать – это глупость», – добавил он.

Он отметил, что вскоре планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы разрешить проблемные вопросы, которые остаются в двусторонних отношениях.

Кроме того, Лукашенко пожаловался на дорогие российские кредиты.

«Россия предоставляет кредиты по приличной ставке, российская ставка выше в три раза, чем у МВФ», – уточнил он.

Он рассказал, что при получении в кредит 4–5 млрд долларов у России Белоруссии приходится ежегодно тратить 1,2 млрд долларов на обслуживание долга.

В четверг премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что Россия готова продвигаться в строительстве Союзного государства.

Газета ВЗГЛЯД отмечала ранее, что в переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос.