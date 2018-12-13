Медведев заявил о готовности продвигаться в строительстве Союзного государства

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова продвигаться в строительстве Союзного государства.

Он уточнил, что дальнейшая интеграция может развиваться по двум сценариям, передает ТАСС.

«Один консервативный, при сохранении контуров того Союзного государства, которое будет создано на сегодняшний момент без повышения уровня интеграции до тех пределов, которые установлены в договоре от 8 декабря 1999 года, без формирования всех институтов, которые заложены в этом договоре», – отметил Медведев.

Более «продвинутый» вариант предполагает повышение взаимозависимости экономик, возможности оказания помощи и поддержки в ходе союзного строительства в решении самых разных вопросов, которые относятся к интеграции, сказал премьер.

«Хочу особо подчеркнуть: Россия готова и дальше продвигаться по пути Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счетной палаты в том порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года», – заверил Медведев.

Ранее появилась информация о том, что президент России Владимир Путин якобы потребовал от белорусского коллеги Александра Лукашенко дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.

В начале декабря на заседании Путин и Лукашенко поспорили о цене на газ. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что стояло за тем эмоциональным спором.

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным вопросом в белорусско-российских отношениях остается создание равных условий работы.