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7 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 09:23  |  vz.ru
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Добыча нефти в России имеет свои особенностиФото: Егор Алеев/ТАСС
Результаты пятничной встречи министров стран ОПЕК+ решат дальнейшую судьбу цен на нефть – а значит, и российской валюты. И теперь выясняется, что перспективы объемов добычи нефти на ближайшее время (а значит, и цены на нефть) зависят вовсе не от Ирана, а от России. А точнее говоря – от сибирской зимы. Как это произошло? Подробности...
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Что стоит за «очень бурным объяснением» Путина с Лукашенко

Александр Лукашенко с Владимиром Путиным на заседании ЕАЭС в Санкт-ПетербургеФото: Olga Maltseva/Reuters
У президентов России и Белоруссии, похоже, случился крайне эмоциональный спор – и за некоторые выражения Лукашенко пришлось перед Путиным извиняться. Формально темой беседы были цены на газ. Но на самом деле спор был совсем о другом. Если выражаться предельно ясно: в какой форме и когда произойдет воссоединение России с Белоруссией? Подробности...
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Случай «мальчика с ножом» стоит учесть всем школам России

Трагедии в школе в Жулебино, к счастью, удалось избежатьФото: Максим Григорьев/ТАСС
В московском районе Жулебино ученик принес в школу нож. К счастью, никто не пострадал, поэтому нет сомнений, что этот инцидент, в отличие от трагедий с жертвами, быстро забудется. Однако в незначительности этого события содержатся основания для весьма серьезных выводов, касающихся каждой школы в стране. Подробности...
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Торговая война привела США и Китай на край финансовой пропасти

Торговые отношения Китая и США сказываются на экономике всей планетыФото: Miguel Candela/ZUMA/Global Look Press
«Китай и США заглянули в пропасть» и решили не рисковать. Такими словами аналитики оценивают результат переговоров Трампа и Си Цзиньпина по поводу торговых противоречий между двумя странами. Почему Китай в итоге пошел на уступки и по какой причине, как говорят эксперты, равновесие в мировой экономике «может рухнуть в любой момент»? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Американцы наказывают Китай за сотрудничество с Ираном

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пекин говорит: у нас есть деньги, которыми вы можете воспользоваться для своего развития – строительства железных дорог, портов. Впервые появилась альтернатива Всемирному банку или МВФ. Это прямой вызов монополии США и Запада. Подробности...

Кто стоит за «недорепрессиями»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Почему и как российская правоохранительная система решила, что к посадкам «детей» нужно обязательно добавить посадку наших же «родителей». Какой толк в этом символическом действии. Логика выстраивается очень странная Подробности...
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Почему в Киеве не любят парижский «Антимайдан»

Андрей Манчук, политолог
Год назад на Крещатике публично избили участников профсоюзного пикета против повышения цен на проезд, причем это было сделано по прямому призыву со сцены Евромайдана. Разумеется, в Париже все по-другому. Подробности...
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        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

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        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Что стоит за «очень бурным объяснением» Путина с Лукашенко

          Александр Лукашенко с Владимиром Путиным на заседании ЕАЭС в Санкт-Петербурге   7 декабря 2018, 08:10
          Фото: Olga Maltseva/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          У президентов России и Белоруссии, похоже, случился крайне эмоциональный спор – и за некоторые выражения Лукашенко пришлось перед Путиным извиняться. Формально темой беседы были цены на газ. Но на самом деле спор был совсем о другом. Если выражаться предельно ясно: в какой форме и когда произойдет воссоединение России с Белоруссией?

          Когда президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге снова поднял тему цены на российский газ, казалось, что это просто повторение вечной темы. Начал, правда, Лукашенко с более общих вопросов – о том, что в Евразийском союзе существует ряд важных нерешенных вопросов:

          «Я говорю не с точки зрения стенания и рыдания, а потому что договорились, но не сделали. Наш Союз образовался на определенных свободах передвижения рабочей силы, капитала, товаров и т. д. И самое главное, о чем мы договаривались по экономике, что все субъекты хозяйствования и люди будут иметь равные условия. Если таких равных условий нет, то нет и Союза.

          Я приведу один пример. Тариф «Газпрома» на транспортировку природного газа для Беларуси составляет почти 3 доллара за 1 тыс. куб. м на 100 км, а внутренний тариф в России около 1 доллара за 1 тыс. куб. м на 100 км – и получается, что в структуре цены газа для Беларуси плата за транспортировку по территории России составляет более 70%».

          В результате для белорусских потребителей газ стоит почти 130 долларов за 1 тыс. куб. м, в то время как для россиян в соседней Смоленской области – 70 долларов, возмутился Лукашенко: «Почти в два раза ниже. Простой вопрос как конкурировать в этой ситуации?»

          Лукашенко напомнил, что Россия в начале года предложила работу по устранению барьеров, препятствующих формированию общего рынка ЕАЭС:

          «Но вопрос решается непозволительно медленно, и на смену старых барьеров устанавливаются новые. Это неприемлемо, эта практика нарушает достигнутые договоренности... Надо исключить протекционизм при принятии решений... Так зачем у себя создаем? Для нас это великий шанс объединиться, сплотиться и придать еще большую динамику ЕАЭС. Беларусь к этому готова».

          Владимир Путин пообещал подискутировать позже, «когда пресса покинет зал», но перед этим решил публично сказать несколько слов о цене на газ. Президент напомнил, что сейчас важен не тариф, а конечная цена газа:

          «Обращаю внимание, что 129 долларов цена сегодня у Беларуси, будет в следующем году 127 долларов. А в ФРГ – 250 долларов. И это, безусловно, большое преимущество для союзников по ЕАЭС. Конечно, нужно стремиться к унификации, но

          для этого нужно время и другой уровень интеграции. Это предмет разговоров и переговоров, мы к этому готовы».

          На это Лукашенко возразил, что главный торговый партнер Белоруссии не ФРГ, а Россия, и в белорусской продукции очень много российских комплектующих, а «пока мы имеем худшие условия, чем Германия, туда еще 3000 км качать надо». Надо идти в сторону единого рынка ТЭК, а не останавливаться, призвал белорусский президент – «если будем идти, то и вопросов не будет».

          Но и на этом дискуссия не закончилась – Путин, заверив Лукашенко в том, что «так и будет», снова напомнил про «достаточные преимущества» Минска в сфере поставок газа. И «если бы Белоруссия не имела этих преимуществ, связанных с интеграцией, а цена формировалась на рыночных принципах, это было бы не 129 долларов, а 200 – вот в чем разница». Лукашенко не согласился, назвав эти расчеты неправильными и пожаловавшись на то, что Белоруссия находится в «худших условиях, чем Германия».

          «Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию», – посетовал он. Также он указал и на разницу в логистических расходах при поставке газа в Белоруссию и Германию, «туда еще 3000 километров качать нужно».

          Спор завершился лишь после того, как Путин еще раз предложил Лукашенко детально обсудить эту проблему в закрытом для прессы режиме. Выйдя после этой дискуссии к прессе, белорусский президент даже сказал, что «пришлось извиняться потом перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, ну, вам лучше не слышать этого».

          О чем вся эта история? Вовсе не про цену на газ. Она про интеграцию наших стран в рамках Евразийского союза. Конечно, не только России и Белоруссии, но и остальных трех участников (Казахстана, Киргизии и Армении).

          Понятно, что у России и Белоруссии степень экономической интеграции выше, чем у других. Все-таки пусть и формальное, но Союзное государство было образовано уже почти 20 лет назад, то есть всего несколько лет спустя после развала СССР. Да и сам Лукашенко, почти четверть века руководящий Белоруссией, всегда был сторонником союза с Россией, подчеркивал братский характер отношений двух стран. Но с образованием Евразийского союза вопрос перешел уже в практическую плоскость – создание общего рынка и устранение нагроможденных после развала СССР барьеров.

          К чему приведет создание общего рынка? К созданию Евразийского союза как полноценного государства, пусть пока и в форме конфедерации. То есть стирание экономических границ между пятью государствами неизбежно приведет к воссоединению этих частей СССР. Можно сколько угодно долго говорить о союзе суверенных государств, о невозможности отказа от национального суверенитета – но логика развития, причем не только экономического, но и исторического, и геополитического, диктует неизбежность воссоединения их с Россией. И особенно сильно это касается Белоруссии, которая на самом деле никуда и не уходила от России.

          И как раз тут начинается главная дилемма для Лукашенко.

          Как русский, как советский человек он не может не понимать временный и случайный характер возникновения Республики Беларусь. Как и то, что белорусы и русские – это часть одного большого народа. И возвращение к единству будет благом и для них самих, и для русского мира. Поэтому Лукашенко и ведет страну по пути интеграции в рамках Евразийского союза. Но одновременно как президент независимого государства он не может сказать самому себе и своим гражданам: все, мы поигрались в независимость, отсиделись в «домике», сейчас Россия уже не разваливается, она вышла из смуты, давайте воссоединяться.

          Отсюда и двойственность его действий. Он говорит о том, что вместе воевали с Германией, и хочет такой же цены на газ, как на Смоленщине, но при этом не готов отказываться от суверенитета. Его можно понять – по-человечески и даже политически. Но принимать решение все равно придется. Сейчас Лукашенко 64 года, к моменту создания единого рынка ЕАЭС ему будет 71.

          Конечно, ему может быть отпущено Богом и 80, и 90 лет жизни. Но вопрос полного воссоединения России и Белоруссии, конечно, должен быть решен при жизни Лукашенко. Если он не захочет «завещать» свою республику Москве, это будет с его стороны предательством русского мира. Хотя уже после 2025 года Евразийский союз начнет превращаться из надгосударственного в государственное образование, скорость дальнейшей интеграции во многом зависит от личного выбора Нурсултана Назарбаева и Александра Лукашенко. Владимир Путин свой выбор давно уже сделал – и неслучайно в споре с белорусским президентом он согласился с тем, что «нужно стремиться к унификации»:

          «Но для этого нужно время и другой уровень интеграции. Это предмет разговоров и переговоров, мы к этому готовы».

          Такой другой уровень интеграции есть. И по-русски он называется воссоединением.


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