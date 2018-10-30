Лукашенко обозначил главный вопрос в отношениях с Россией

Главным вопросом в белорусско-российских отношениях остается создание равных условий работы хозяйствующих субъектов и граждан, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым Лукашенко отметил, что отношения между Россией и Белоруссией складываются неплохие, лучше, чем с другими государствами, передает БЕЛТА.

«Но один главный вопрос, который нам надо решить и о котором и мы с вами, и наши МИД еще со времен Бориса Ельцина говорили, – равные условия для работы людей, субъектов хозяйствования в нашем общем отечестве», – сказал Лукашенко.

Он считает, что после решения этого вопроса у Белоруссии «никогда не будет претензий к России», и наоборот.

В свою очередь Лавров сообщил Лукашенко, что говорил с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем о равных правах и необходимости их выравнивания, передает РИА «Новости».

«Мы считаем, что надо полностью выполнять имевшиеся договоренности как в отношении хозяйствующих субъектов, так и в отношении граждан. У нас многие вещи уже решены, но по отдельным вопросам предстоит работа. Мы как внешнеполитические ведомства будем всячески способствовать тому, чтобы соответствующие структуры двух стран находили договоренности», – сказал он.

Лавров рассказал, что стороны завершают работу над белорусско-российским соглашением о взаимном признании виз.

«Очередной вехой для выхода уже на окончательные договоренности будет, по-моему, конец ноября – начало декабря, когда эксперты должны в очередной раз уже в рамках совместной рабочей группы по вопросам миграции провести обзор остающихся вопросов. По-моему, остались технические вопросы», – сказал он.

По его словам, планируется подготовить проект к подписанию до 13 декабря, когда пройдет союзный Совет министров.

Он считает, что соглашение «должно снять все озабоченности с обеих сторон».

Лавров находится в Белоруссии с рабочим визитом 20-21 ноября.

Ранее в среду на заседании коллегии внешнеполитических ведомств двух стран Лавров говорил, что Москва и Минск занимают единую позицию по проблеме международной информационной безопасности и «выступают солидарным фронтом на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в ООН».