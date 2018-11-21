Минск выразил готовность вместе Москвой противодействовать фальсификации истории

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21 ноября, среда  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
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Зачем российским военным запрещенные украинские авиадвигатели

Минобороны РФ в поиске украинских двигателейФото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
Министерство обороны РФ неожиданно объявило тендер на украинские авиадвигатели Д-436 от «Мотор Сич», которые украинские власти запретили поставлять в Россию. Москва при этом уверяла, что невелика потеря, так как у нас уже имеется для замены собственный двигатель. Зачем же Минобороны понадобились запрещенные двигатели и как военные рассчитывают их получить? Подробности...
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Почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией

Владимир Путин и Синдзо Абэ провели уже несколько десятков встречФото: Михаил Метцель/ТАСС
Уже неделю, прошедшую со встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ, не утихают страсти по поводу Курильских островов. В России возмущаются самой мыслью о возможности что-либо передать Японии, а в Японии большинство по-прежнему хочет получить все четыре острова. Является ли общественное мнение непреодолимым препятствием для заключения мирного договора и изменения отношений двух стран – или же Путин и Абэ могут изменить его во имя стратегических интересов своих государств? Подробности...
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Власти задумали бороться с вовлечением детей в имитацию курения

Специалисты считают вейпы не менее опасными для здоровья, чем сигаретыФото: Александр Рюмин/ТАСС
Штраф до пяти тысяч может грозить тем, кто вовлекает молодежь в курение вейпов и других альтернатив сигаретам. С инициативой выступили столичные депутаты. Среди региональных законодателей идет настоящая кампания по запрету продажи «электронных сигарет», с которыми подростки заявляются уже и на уроки. Но в вейп-индустрии опасаются: борьба с «дымом и паром» может принять недетский оборот. Подробности...
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Евромайдан заставил украинцев полюбить неудачников

Недооценить итоги евромайдана трудно – он изменил для Украины слишком многоеФото: Gleb Garanich/Reuters
Ровно пять лет назад начался евромайдан. Он превратил Украину в самую бедную страну Европы и оставил серьезный отпечаток в ее национальном сознании. Многие украинцы с тех пор переосмыслили не только свое место в мире, но и свою роль в истории. Однако далеко не все итоги этого переосмысления понравятся идеологам евромайдана. Там есть от чего встревожиться. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Современный мир больше не управляется телевизором

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
Удивляет, правда, сколь много времени отнимает телевидение у тех, у кого оно вызывает тошноту и рвоту. Хотя, с другой стороны, мазохизм – дело личных предпочтений, и не нам ставить это им в упрек, ведь мы сами выбираем свою френдленту. Подробности...

Как токсичный Янукович Майдан организовал

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящие патриоты, а не называющие себя так члены секты Свидетелей Майдана, надеются, что когда-нибудь люди, организовавшие переворот, ответят по закону. Однако на скамье подсудимых должен оказаться и «ростовский сиделец». Подробности...

Как мэр Екатеринбурга с челябинцами поссорился

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
У нас с советских времен считается, что «там, где раньше тигры, гм, испражнялись, мы проложим магистрали!» – и порядок. Большой инфраструктурный объект – это не просто способ освоить бюджет и дать своим заработать. Подробности...
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      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Минск выразил готовность вместе Москвой противодействовать фальсификации истории

          21 ноября 2018, 11:11

          Текст: Анна Инсарова

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          Важным вектором совместной работы Минска и Москвы в ООН является противодействие фальсификации истории, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

          Макей рассказал, что на проходящем в Минске заседании коллегии внешнеполитических ведомств двух стран будет обсуждаться гуманитарная проблематика, передает РИА «Новости».

          «Особое значение на этом направлении имеет сотрудничество Беларуси и России в ООН, которое всегда отличало его доверительный характер, совпадение подходов и согласованные действия. В этом контексте важным вектором совместной работы и в ООН, и в других международных организациях является противодействие фальсификации истории», – сказал Макей.

          Он отметил, что некие силы пытаются «умалить вклад Советского Союза в освобождение Европы и Азии от фашизма», а также «подвергнуть ревизии» итоги Второй мировой войны.

          По его словам, все, что связано с Великой Отечественной войной, свято для жителей обеих стран.

          «На этой истории мы воспитываем новое поколение патриотов. И это растерять нельзя», – сказал он.

          Макей сообщил, что принципиальные подходы Минска и Москвы совпадают по ключевым вопросам повестки дня в сфере разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями.

          «Идет наращивание военных потенциалов, что в том числе и в Европе. Мы видим гораздо больше разговоров о собственных интересах, претензиях, озабоченностях, чем конкретных шагов в направлении изменения ситуации», – добавил он.

          Он отметил, что Минск последовательно поддерживает Россию на международных площадках. К примеру, с 2015 года Белоруссия представляет интересы России в совместной консультативной группе по договору об обычных вооруженных силах в Европе.

          «В июне текущего года мы выступили с единых позиций против наделения ОЗХО полномочиями по установлению ответственности за применение химоружия», – уточнил он.

          Он также напомнил, что Белоруссия была единственной страной, выступившей в поддержку инициативы России о внесении проекта резолюции о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

          В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Москва и Минск занимают единую позицию по проблеме международной информационной безопасности и «выступают солидарным фронтом на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в ООН».

          Лавров отметил, что Россия признательна белорусскому президенту Александру Лукашенко за традиционное соавторство в отношении российских проектов резолюций по этой теме в Генассамблее ООН.

          В конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Запад выстроил лицемерную политику по отношению к постсоветским странам, в том числе Белоруссии и России.


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