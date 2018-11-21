Минск выразил готовность вместе Москвой противодействовать фальсификации истории

Важным вектором совместной работы Минска и Москвы в ООН является противодействие фальсификации истории, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Макей рассказал, что на проходящем в Минске заседании коллегии внешнеполитических ведомств двух стран будет обсуждаться гуманитарная проблематика, передает РИА «Новости».

«Особое значение на этом направлении имеет сотрудничество Беларуси и России в ООН, которое всегда отличало его доверительный характер, совпадение подходов и согласованные действия. В этом контексте важным вектором совместной работы и в ООН, и в других международных организациях является противодействие фальсификации истории», – сказал Макей.

Он отметил, что некие силы пытаются «умалить вклад Советского Союза в освобождение Европы и Азии от фашизма», а также «подвергнуть ревизии» итоги Второй мировой войны.

По его словам, все, что связано с Великой Отечественной войной, свято для жителей обеих стран.

«На этой истории мы воспитываем новое поколение патриотов. И это растерять нельзя», – сказал он.

Макей сообщил, что принципиальные подходы Минска и Москвы совпадают по ключевым вопросам повестки дня в сфере разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями.

«Идет наращивание военных потенциалов, что в том числе и в Европе. Мы видим гораздо больше разговоров о собственных интересах, претензиях, озабоченностях, чем конкретных шагов в направлении изменения ситуации», – добавил он.

Он отметил, что Минск последовательно поддерживает Россию на международных площадках. К примеру, с 2015 года Белоруссия представляет интересы России в совместной консультативной группе по договору об обычных вооруженных силах в Европе.

«В июне текущего года мы выступили с единых позиций против наделения ОЗХО полномочиями по установлению ответственности за применение химоружия», – уточнил он.

Он также напомнил, что Белоруссия была единственной страной, выступившей в поддержку инициативы России о внесении проекта резолюции о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Москва и Минск занимают единую позицию по проблеме международной информационной безопасности и «выступают солидарным фронтом на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в ООН».

Лавров отметил, что Россия признательна белорусскому президенту Александру Лукашенко за традиционное соавторство в отношении российских проектов резолюций по этой теме в Генассамблее ООН.

В конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Запад выстроил лицемерную политику по отношению к постсоветским странам, в том числе Белоруссии и России.