Лукашенко обвинил Запад в лицемерии по отношению к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад выстроил лицемерную политику по отношению к постсоветским странам, в том числе Белоруссии и России.

Лукашенко заявил, что знает «истинное отношение» Запада к постсоветским республикам, передает РИА «Новости».

«Некоторые сильные политики на Западе говорят: ни в коем случае нельзя делать в Белоруссии какие-то радикальные шаги на пользу Белоруссии… надо от них требовать это и это по списку, … а давать по минимуму. На самом деле вы говорите одно, а делаете другое. Такое лицемерие сейчас в политике неприемлемо», – заявил он.

Президент Белоруссии заявил, что от Минска требуют пропускать в Россию санкционные товары, но при этом белорусские товары «на порог не пускают в Европу».

«Ничего, я обойдусь… Вы же наши товары даже видеть не хотите там», — пояснил Лукашенко, – заявил он.

Также Лукашенко рассказал о восторге западных стран от позиции Белоруссии по Крыму, Южной Осетии и Абхазии и назвал США ведущей страной в мире.