Лукашенко оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет для его страны – это святое и республика никогда не войдет в состав России.

«Для нас, запомните, святое – это суверенитет, я уже об этом говорил. Это относительная независимость, я считаю, что абсолютно независимых государств нет. И вы (Россия) тоже не настолько независимы, но суверенны. Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию, – этого не будет никогда», – сказал Лукашенко, передает ТАСС.

По его словам, если такими категориями руководство России мыслит – «это во вред самой России». «Главное в работе президента – обеспечить суверенитет страны, я всегда должен думать и по сторонам смотреть, чтобы какая-то угроза не была. А сейчас я большую угрозу … чувствую с юга, оттуда хлынуло оружие и отморозки, вот это для меня проблема. Поэтому я быстро выстраиваю границу на юге, с Россией я границу не восстанавливаю», – сказал Лукашенко.

Он также назвал нефтяной налоговый маневр в России главной темой для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, которая ожидается в декабре, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу Лукашенко назвал чепухой и глупостью утверждения о том, что Россия кормит Белоруссию.

Газета ВЗГЛЯД отмечала ранее, что в переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос.