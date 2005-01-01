Путин и Лукашенко вместе покатались на лыжах в Сочи

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко вместе покатались на одном из склонов Сочи на лыжах.

Сделав перерыв в переговорах, оба президента отправились к горнолыжной трассе, где сейчас много снега и солнечная погода с температурой около +5 градусов, передает ТАСС.

Еще до переговоров Путин выражал надежду на то, что ему удастся покататься со своим коллегой и отдохнуть. Сам президент России увлекается горнолыжным спортом уже давно.

«Спасибо за те трассы, которые были подготовлены. Мы уже прокатились по трассам сочинским: для меня это родной дом. Сегодня это совсем другой курорт, совсем другая территория, я рад, что в свое время белорусы построили здесь свой дом», – сказал Лукашенко.

Он напомнил, что Белоруссия владеет в Сочи двумя гостиницами и особняками, в которые тоже приезжают туристы.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что встреча Путина и Лукашенко продлится весь день, а в четверг и пятницу они продолжат контактировать.

Напомним, президент Белоруссии отправился в Россию с рабочим визитом во вторник вечером.