В Пентагоне заявили о намерении России «заполнить пустоту» в Сирии после ухода США

Глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел считает, что Россия воспользуется «пустотой» после ухода американских войск из Сирии и будет еще активнее поддерживать «жесткие методы режима Асада», пишут американские СМИ.

«На мой взгляд, россияне считают это возможностью заполнить пустоту, которая останется вместо того, что создавали мы в поддержку наших партнеров, сотрудничающих с нами в зоне конфликта. То есть, они собираются получить какие-то преимущества и поддержать то, что творит режим Асада», – передает слова Вотела RT.

Он отметил, что Россия хочет увеличить влияние в регионе, что реально повлияет на глобальную обстановку, и будет иметь «более ведущую роль в урегулировании кризиса».

«И это, конечно, укрепляет ее присутствие на Ближнем Востоке, в этом важнейшем регионе Леванта. Я считаю, что они воспринимают это как важную цель», – заявил Вотел.

В феврале в Белом доме говорили, что США намерены после вывода войск из Сирии оставить в этой стране «небольшой миротворческий контингент».

Между тем, на прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Сирии заметно стабилизировалась, террористическая группировка «Исламское государство*» уничтожена, но говорить об окончательной ликвидации этой угрозы преждевременно.